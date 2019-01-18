У Киева нет друзей и врагов, есть лишь интересы, – эсперт о строительстве «Северного потока – 2». Новости

Резкое заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о «Северном потоке – 2», строительству которого, по его мнению, никто не сможет помешать – это вполне ожидаемая реакция руководства Германии на письма американского посла с требованиями остановить реализацию проекта. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии «Сегодня».

«Любой вариант подобного обращения к любой стране МИД этой страны будет воспринимать исключительно как давление. И те письма с угрозами, которые разослал посол США немецким компаниям, которые занимаются "Северным потом – 2", никак, кроме как угрозы, немецким правительством восприняты не могут быть. Совершенно логично, что они их так восприняли», – говорит Пендзин.

Однако он заметил, что важно понимать: никакой политической подоплеки у такой реакции на строительство газопровода у американцев нет. Поддержка строительства «Северного потока – 2» не говорит о политическом противостоянии Германии, США и Украины, и не означает, что Киев лишается поддержки Берлина. В данный момент она просто созвучна экономическим интересам Германии и не совпадает с американскими и украинскими.

«И [премьер-министр ФРГ Ангела] Меркель, и ее окружение всегда говорили, что "Северный поток – 2" – это исключительно бизнес-проект. Никакой политической подоплеки за этим проектом нет. В свою очередь, американцы на газовом рынке Европы имеют свои конкретные интересы, которые уже выразились в том, что в Польше построен терминал для приема американского сжиженного газа. И, конечно, "Северный поток – 2" вредит американским экономическим интересам. Что касается Украины, то я всегда повторял: у Киева нет вечных друзей и вечных врагов. Есть вечные интересы. На экономическом рынке столкнулись интересы украинцев, американцев и немцев», – продолжает эксперт.

Несмотря на то, что украинские и американские интересы в этом вопросе совпали, нам не стоит ждать помощи заокеанских партнеров, а нужно самостоятельно отстаивать свою позицию.

«Интересы Украины заключаются в том, чтобы сорвать строительство "Северного потока – 2". Для нас это экономические интересы объемом в 3 млрд долларов в год. Поэтому не надо ждать, что кто-то будет защищать интересы украинцев. Они будут защищать их настолько, насколько они соответствуют интересам той страны, лидеры которой провозглашают определенные заявления. Нам надо самим отстаивать свою позицию», – дополняет Пендзин.