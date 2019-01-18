Член НВФ «ДНР» из Беларуси рассказала, как ее пытал «Берия». Новости

Участница незаконных вооруженных формирований «ДНР» из Беларуси Наталья Красовская (позывной «Солнышко») впервые рассказала, как ее пытали «ополченцы». Об этом она рассказала в интервью «Белсат».

В настоящее время 38-летняя белоруска постоянно живет в Москве.

Весной 2014 года женщина стала регулярно смотреть новости по российским телеканалам и в какой-то момент решила увидеть все, что происходит в Донбассе, собственными глазами. В мае она выехала из Борисова, через Смоленск и дальше, на Ростов.

По ее словам, на перекладных она добралась до окрестностей Славянска. На въезде стоял блокпост НВФ. Наталья утверждает, что там ее и задержали. Ее отвезли в захваченное здание Службы безопасности Украины в Славянске. Причину задержания Натальи не объяснили.

«Я лежала со связанными ногами, ходила под себя, а меня пи****ли [избивали] без конца. Пацанчик, моложе меня лет на десять, пушистый такой, над ухом электрошокером щелкал. Позывной у него был – Берия. Когда они уходили, я подползала к двери, билась об нее плечом и проклинала их до двенадцатого колена. Кричала: "Ненавижу, чтобы вы сдохли с вашей Новороссией!". Это продолжалось двое суток», – говорит она.

Затем Наталью и еще одного задержанного погрузили в машину и отвезли на тот же блокпост в Черевковке. Там ее передали медикам. Красовскую положили в Славянский городской госпиталь с диагнозом «смещение межпозвоночного диска» и «опущение левой почки». Женщина утверждает: это – последствия двухдневных побоев.

«Как пришла в себя, командир с позывным "Егерь" сказал: все, ты теперь в списках нашего отряда. До границы с Россией, говорит, не успеешь добежать. К украинцам сунешься – передадим сведения, что ты воевала. Так я осталась на Черевковке в качестве девочки для битья. Все меня унижали, опускали», – жалуется Красовская.

Наталья окончательно покинула Донбасс в декабре 2014 года. Она перебралась жить в Москву.

В Службе безопасности Украины сообщили, что на сегодняшний день Наталья Красовская не является фигуранткой ни одного уголовного дела.