Между «нулевыми» блокпостами возле КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина. Новости

Сегодня, 18 января, между «нулевыми» блокпостами вблизи КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина, 1945 г .р. Об этом сообщила монитор Северодонецкого офиса БФ «Право на защиту» Оксана Понаморева.

В сопровождении дочери он направлялся на контролируемую правительством Украины территорию.

Ранее сообщалось, что 16 января, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, на КПП «ДНР» вблизи Майорска под Горловкой умерла женщина. Как сообщалось ранее, 10 января на КПП «ДНР» вблизи Горловки умерли трое мужчин.

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