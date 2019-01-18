Между «нулевыми» блокпостами возле КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина. Новости

Сегодня, 18 января, между «нулевыми» блокпостами вблизи КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина, 1945 г .р. Об этом сообщила монитор Северодонецкого офиса БФ «Право на защиту» Оксана Понаморева.
В сопровождении дочери он направлялся на контролируемую правительством Украины территорию.
Ранее сообщалось, что 16 января, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, на КПП «ДНР» вблизи Майорска под Горловкой умерла женщина. Как сообщалось ранее, 10 января на КПП «ДНР» вблизи Горловки умерли трое мужчин.
Читайте также:
- В Украине подтвердили смерть троих мужчин на КПП «ДНР» вблизи Горловки
- На КПП «ДНР» умерли трое мужчин
- На линии разграничения у Станицы Луганской умер мужчина, – ОБСЕ
- В ОБСЕ подтвердили смерть мужчины при пересечении линии разграничения на Луганщине
- На КПВВ умерла женщина
- При пересечении линии разграничения на Донбассе умер мужчина, – ОБСЕ
- В очередях на КПВВ на Донбассе за три месяца скончались шесть человек, – доклад ООН
- Сложная и опасная: В МККК сообщили о ситуации на КПВВ
- В «ДНР» заявили о смерти женщины на КПП под Горловкой
Комментарии