На Луганщине медики зафиксировали 20 случаев кори. Новости

В Луганской области, по состоянию на 18 января, зарегистрировано 20 случаев заболеваемости корью, из которых 12 – у детей и 8 – у взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Луганской областной государственной администрации.

Так, в инфекционное отделение Рубежанской центральной городской больницы были госпитализированы 8 больных с признаками кори, из них 4 – взрослых и 4 – ребенка.

«По степени тяжести болезни: со средней степенью тяжести – 5 больных, с тяжелым течением – 3 больных (2 взрослых, 1 ребенок), с осложнениями – 6 больных (3 взрослых, 3 детей)», – говорится в сообщении.

Как уточнили специалисты, у 6 больных диагноз подтвержден лабораторно, а у 2 больных – находится в процессе исследования.

На 17 января выписаны 6 пациентов. Двое продолжают стационарное лечение, в том числе – один ребенок в возрасте до 1 года. В настоящее время состояние больных – средней тяжести.

По информации Минздрава Украины с начала года в стране от осложнений кори уже умерли 9 человек.

Также, по информации департамента, в марте 2018 года в область поступила 1 тыс. доз вакцин «Приорикс», в августе – 5 500 доз, в декабре – 6 420 доз вакцины против кори, паротита и краснухи.

«17 января за счет средств государственного бюджета в Луганскую областную детскую клиническую больницу (г. Лисичанск) поступило 8 730 доз вакцины "Приорикс". Таким образом, потребность всех городов и районов области вакциной против кори будет обеспечена на 100%», – добавили в департаменте здравоохранения.

Напомним, в Кременной (Луганская обл.) объявлена чрезвычайная ситуация в связи с ростом заболеваемости корью. Также специальной комиссией решено продлить ограничение проведения массовых мероприятий до 1 февраля.

Ранее сообщалось, что с начала этого года в Украине корью заболели более 5 тыс. человек. Только за минувшую неделю заболели более 2,7 тыс. украинцев.

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