Грипп и ОРВИ на Луганщине: За неделю в больницах оказались 116 человек. Новости

В Луганской области за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели более 2,2 тыс. человек. Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен (-43,79%). Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации.

«При эпидемическом пороговом уровне 55,8 заболеваемость составила 31,4 на 10 тыс. населения», – говорится в сообщении.

По информации медиков, всего в области за неделю ОРВИ заболели 2 209 человек, из них детей до 14 лет – 1 133 (51,3%). Госпитализированы 116 больных, в том числе, 69 детей до 14 лет.

Также уточняется, что зарегистрировано 19 случаев заболевания гриппом: 3 – в Рубежном, 1 – в Северодонецке и 15 – в Попаснянском районе.

Начиная с октября 2018, года в области были привиты против гриппа 2 263 человека.

С начала эпидемического сезона (октябрь 2018 года) в Украине зарегистрировано 19 случаев смерти от гриппа, из них трое детей до 17 лет. Никто из них не был привит от гриппа.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе (Донецкая обл.) на текущей неделе с 11 по 17 января медики отмечают ухудшение эпидситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выросла на 33%, а среди школьников – в 2,2 раза. В 11 классах школ города объявлен карантин.

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