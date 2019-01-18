Лавров заявил, что Путин согласился допустить в Керченский пролив специалистов из Франции и Германии . Новости

Президент РФ Владимир Путин согласился допустить германских и французских специалистов в Керченский пролив. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что Германия теперь хочет согласовать эту поездку с Украиной.

«Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности. И президент Путин тут же согласился», – сказал он.

Он добавил, что некоторое время спустя Меркель попросила, чтобы германские специалисты приехали вместе с французскими, и на это Путин тоже согласился.

Напомним, Меркель и Макрон сделали совместное заявление по ситуации на Азовье и украинским морякам.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем. Действие военного положения завершилось 26 декабря.

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