Главы МИД стран Евросоюза посетят Донбасс. Новости

Делегация министров иностранных дел стран Европейского Союза посетит Донбасс в конце января. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 января, в ходе брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

«В конце этого месяца у нас будет еще одна мощная группа наших друзей – министров иностранных дел», – сказал он.

По его словам, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен планирует специально проинформировать о своем посещении Мариуполя и подконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса на следующем заседании глав МИД стран-членов Евросоюза.

«К нему присоединяется чешский министр, и еще несколько министров. Заранее не буду говорить. В конце этого месяца у нас будет мощная европейская комиссия, и мы уже работаем с европейской комиссией над дополнительными проектами, которые нам нужны для украинского Донбасса», – заявил Климкин.

«Из-за экономической российской блокады, и из-за попыток российской оккупации Азовского моря страдает весь украинский Донбасс и весь украинский юг. Наш фокус, как мы будем говорить с этой [иностранной] миссией, касается всего украинского юга», – добавил глава МИД Украины.

Как сообщалось ранее, 15 января военный вертолет с министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины не долетел до Мариуполя (Донецкая обл.) из-за сложных погодных условий. Вертолет, в котором находились главы МИД Эстонии Свен Миксер, Литвы Линас Линкявичюс, Польши Яцек Чапутович, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Украины Павел Климкин, приземлился в аэропорту в Днепре.

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