С начала года привлечены к ответственности 28 родителей, – полиция Славянска. Новости

С начала года 28 родителей привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«В одних случаях быть образцовыми родителями взрослым мешал алкоголь, в других – незнание того, чем занимаются их дети во время учебного процесса и как они проводят свой досуг», – отмечается в сообщении.

Только 17 января полицейскими было составлено три административных протокола на родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«В одном случае 32-летняя женщина не заметила, когда ее 3-летняя дочь ушла из дома без колгот, шапки и в тоненькой курточке. Благодаря неравнодушию жительницы Славянска полицейские вернули малышку домой. Женщина увидела на улице ребенка, одетого не по погоде, и без сопровождения взрослых, и без колебаний вызвала полицейских. Еще двое родителей были привлечены к ответственности за то, что их 14-летние дети, вместо того чтобы быть в школе, токсикоманили у гаражей. Об этом также в полицию сообщил неравнодушный местный житель. Также оказалось, что из-за отсутствия родительского контроля за процессом обучения ребята систематически прогуливают занятия в школе», – отметили в пресс-службе.

В полиции также напомнили, что именно родители отвечают за обучение и развитие детей.

«Правоохранители обращаются к родителям: будьте ближе к своим детям, интересуйтесь, где они находятся, с кем общаются, как проводят свое время. Обращайте внимание, в каком состоянии приходят домой ваши дети. Контроль со стороны взрослых поможет избежать необдуманных поступков. Кроме этого обращаем внимание родителей на то, что именно они ответственны за обучение и развитие детей, а потому обязаны обеспечивать посещение ими учебных заведений и следить за их поведением», – подчеркнули в пресс-службе.