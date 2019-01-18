На Луганщине ищут организатора группы, которая переправляла людей в Россию. Новости

Житель Троицкого района (Луганская обл.), находясь во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске, создал и возглавил организованную преступную группу. В ее состав которой вошли двое его знакомых – жителей Троицкого района. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Предметом деятельности преступной группировки было систематическое осуществление за денежное вознаграждение незаконной переправки лиц через государственную границу Украины вне установленных пунктов пропуска. При этом организатор группы осуществлял поиск лиц, которым необходимо незаконно попасть в Российскую Федерацию вне места расположения пунктов пропуска, организовывал их пребывания в пограничном районе Луганской области до момента непосредственного незаконной переправки через государственную границу, получал денежное вознаграждение за организацию незаконной переправки лиц, которую распределял между другими участниками группы.

Остальные члены преступной группировки встречали лиц, которых необходимо было незаконно переправить через государственную границу, перевозили по территории Луганской области к месту незаконного пересечения государственной границы, непосредственно переводили их вне пункта пропуска на территорию Российской Федерации.

15 декабря 2018 при попытке незаконной переправки гражданки Республики Азербайджан через государственную границу Украины вне пункта пропуска в РФ двое участников организованной группы задержаны.

В отношении указанных лиц судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, организатора преступной группы объявлены в розыск.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, что прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации 42-летней жительницей Станично-Луганского района незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 332 УК Украины).