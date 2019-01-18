Пушилин и Пасечник объявили учения в «ДНР» и «ЛНР». Новости

«Главы ДНР и ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сегодня, 18 января, сделали заявления об «учениях народной милиции». Об этом пишут местные интернет-ресурсы.

Оба «главы», необоснованно обвиняя ВСУ в нарушении режима прекращения огня, сказали об «оборонительном характере учений». При этом на ресурсах «ДНР» уже сообщили, что «подразделения народной милиции отработали отражение наступления противника с переходом в контратаку».

Луганчане и дончане в соцсетях критично и иронично отзываются о проведении учений, с учетом непогоды: