Пушилин и Пасечник объявили учения в «ДНР» и «ЛНР». Новости

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Пушилин и Пасечник объявили учения в «ДНР» и «ЛНР»

ДН

18.01.19 17:15dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

«Главы ДНР и ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сегодня, 18 января, сделали заявления об «учениях народной милиции». Об этом пишут местные интернет-ресурсы.

Оба «главы», необоснованно обвиняя ВСУ в нарушении режима прекращения огня, сказали об «оборонительном характере учений». При этом на ресурсах «ДНР» уже сообщили, что «подразделения народной милиции отработали отражение наступления противника с переходом в контратаку».

Луганчане и дончане в соцсетях критично и иронично отзываются о проведении учений, с учетом непогоды:

  • Олег: «А когда будет плановая расчистка дорог?»;
  • Иван: «Всем по лопате, и на расчистку снега. Вот это было бы дело»;
  • Ольга: «Субботники и воскресники не в моде... в моде НВП!!!».

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