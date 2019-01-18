В Мариуполе появился современный образовательный Мультицентр (Фото). Новости

Шахматный клуб в Мариуполе (Донецкая обл.) начал новую жизнь. Его полностью обновили и наполнили новым смыслами. Это совместный проект Мариупольского городского совета, Группы Метинвест и Агентства США по международному развитию (USAID). Его общая стоимость – 13,5 млн грн. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Сообщается, что мэр города Вадим Бойченко ознакомился с работой Мультицентра.

По словам городского головы, проект – это новый формат, где будут рождаться амбициозные идеи. Кроме того, здесь молодежь Мариуполя может стать специалистами в IT-сфере. А шахматисты и любители этого вида спорта будут готовиться к соревнованиям и проводить свое время с пользой.

«Появление Мультицентра – логическое продолжение развития Мариуполя. У нашей молодежи появилась дополнительная мотивация связать свое будущее с нашим городом. Это место новых перспектив и возможностей. Проект – совместная работа Мариуполя и наших надежных партнеров – Группы Метинвест и USAID. Спасибо за неравнодушное отношение к развитию Мариуполя и жизни горожан», – подчеркнул Вадим Бойченко.

В пресс-службе также отметили, что реализация проекта – виток развития в сфере информационных технологий и шахматного спорта. Он будет охватывать образовательный хаб, кафетерий и обновленный шахматный клуб. Также в помещении расположились лектории. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы и образовательные мероприятия.

«Современный дизайн, техника и подход к работе позволят стать Мультицентру любимым местом горожан», – подчеркнули в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

На трансформацию шахматного клуба из бюджета города выделено 4 млн грн. Группа Метинвест инвестировала более 6,5 млн грн, а USAID – около 3 млн грн.