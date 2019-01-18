В Луганске в ДТП попал автомобиль ОБСЕ (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске автомобиль ОБСЕ попал в ДТП. Об этом сегодня, 18 января, сообщают местные жители в социальных сетях.

Также они опубликовали фото авто, которое находится на эвакуаторе.

«ДТП, Луганск: объездная Луганска в сторону аэропорта», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, пользователи предполагают, что проблемы с автомобилем возникли из-за плохого состояния дорог. Так как на фото не видно повреждения корпуса, а только видно поврежденное колесо.

Ольга: «Нет, импортные автомобили просто не рассчитаны на наши дороги, у иностранных конструкторов-производителей фантазии не хватает, что могут быть ТАКИЕ дороги, хуже чем бездорожье»;

Михаил: «Бедный крузак, не пережил».

Также высказан еще один вариант произошедшего.