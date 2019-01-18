В Луганске в ДТП попал автомобиль ОБСЕ (Фото). Новости

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В Луганске в ДТП попал автомобиль ОБСЕ (Фото)

ДН

18.01.19 18:19dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске автомобиль ОБСЕ попал в ДТП. Об этом сегодня, 18 января, сообщают местные жители в социальных сетях.

Также они опубликовали фото авто, которое находится на эвакуаторе.

«ДТП, Луганск: объездная Луганска в сторону аэропорта», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, пользователи предполагают, что проблемы с автомобилем возникли из-за плохого состояния дорог. Так как на фото не видно повреждения корпуса, а только видно поврежденное колесо.

  • Ольга: «Нет, импортные автомобили просто не рассчитаны на наши дороги, у иностранных конструкторов-производителей фантазии не хватает, что могут быть ТАКИЕ дороги, хуже чем бездорожье»;
  • Михаил: «Бедный крузак, не пережил».

Также высказан еще один вариант произошедшего.

  • Дмитрий: «А может, просто у них колесо украли?».

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