В «ДНР»: За неделю пять человек заболели корью. Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области за прошедшую неделю местные медики зафиксировали пять случаев заболевания корью. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в пресс-службе «министерства здравоохранения ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«За истекшую неделю зарегистрировано пять случаев кори», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в двух случаях корь диагностировано у взрослых, в трех – у детей. «Заболеваемость в ДНР удерживается на спорадическом уровне», – сообщают медики.

Ранее сообщалось, что в июле в «ДНР» отмечена вспышка кори – пять случаев за неделю. Также сообщалось, что в ноябре в «ДНР» за неделю зарегистрировано два случая заболевания корью.