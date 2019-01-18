Угрожали убийством: На Донетчине задержали группу рэкетиров (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители задержали группу злоумышленников, которые, угрожая убийством, требовали у местного предпринимателя 600 тыс грн и 13 тыс долл. Об этом сегодня, 18 января, на своей странице в Facebook сообщает прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

«Прокуратура Донецкой области совместно с ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и следственным управлением ГУ НП в Донецкой области пресекли преступную деятельность лиц, которая занималась вымогательством денежных средств», – написал Бондаренко.

По его словам, злоумышленников разоблачили и задержали во время передачи части средств – 10 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 194 УК Украины (покушение на преступление, умышленное убийство, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение имущества) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.