Лавров утверждает, что ОБСЕ пригласила российских наблюдателей на украинские выборы . Новости

Глава МИД России Сергей Лавров уверяет, что Москва получила приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе направить своих наблюдателей. Об этом он заявил во время пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом 18 января, передают российские СМИ.

«Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей к миссии, которая будет наблюдать за выборами. У нас приглашение есть», – сказал Лавров.

Он не уточнил, будет ли Россия направлять своих наблюдателей.

Как сообщалось ранее, ЦИК Украины закрыла все избирательные участки в России, а глава МИД Украины уведомил ОБСЕ, что Украина не допустит наблюдателей из России в качестве международных наблюдателей на выборах. В Украине за выборами президента будут следить 850 наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, 31 декабря в Украине официально стартовала избирательная кампания. С этого дня и до 3 февраля 2019 года кандидаты смогут зарегистрироваться в ЦИК для участия в выборах. Для этого им нужно внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша, деньги не возвращаются. Ранее о своих планах побороться за президентское кресло заявляли около 40 кандидатов. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.

Читайте также: