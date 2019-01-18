Создать «украинскую Чечню»: Горбулин пояснил, что означает мир на Донбассе на условиях РФ. Новости

Если на неподконтрольной украинской территории Донбасса за короткое время установят мир на российских условиях, то это означает создание «украинской Чечни». Так считает первый вице-президент Национальной академии наук Владимир Горбулин, пишут « Факты » .

« Вот так называемая оппозиция обещает за пять-шесть недель решить проблему Донбасса. На каких условиях, хотел бы спросить. На российских? То есть создать там "украинскую Чечню". Киев будет вкладывать в восстановление разрушенной инфраструктуры деньги, а управлять регионом реально будет Россия, о чем мечтает господин Путин. Из Донбасса вывезено все. Из Донецка – завод химических изделий (был одним из лучших) и "Топаз", где производили "Кольчугу" (я в свое время этот завод не давал приватизировать Януковичу), из Рубежного на Луганщине – завод «Заря», который изготавливал баллистическое твердое топливо (входил в тройку лучших в СССР после химкинского в Подмосковье и бийского на Алтае). Донбасс разрушен. Повесить на Украину такой груз, который невозможно будет сбалансировать…», – пояснил Горбулин.