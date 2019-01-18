В сельской школе туалеты отремонтировали на 340 тыс. грн. (Фото). Новости

340 тыс. грн. потрачено на ремонт санузлов в школе села Прохоровка (Волновахский район, Донецкая обл.). Об этом сообщает ADRA Ukraine.

В Прохоровской школе, где сейчас учатся 46 учеников, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с благотворительной организацией АДРА Украины при финансовой поддержке правительства Германии в рамках проекта «Улучшение состояния систем децентрализованного водоснабжения в Волновахском, Никольском, Марьинском и Мангушский районах Донецкой области» завершили ремонт двух туалетных комнат – для юношей и девушек на первом этаже учебного заведения.

Также частично было установлено санитарное оборудование в туалетах на втором этаже и полностью заменены канализация и водопровод.