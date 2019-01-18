Без газа и работы: Как выживают жители Гнутово. Новости

Жители прифронтового Гнутово (Донецкая обл.) живут без газа. А поскольку нет и работы, закупить уголь или дрова могут единицы.

Утро для Петра и Натальи начинается с поиска дров. У пары двое детей. До возвращения их из школы обогревают дом и готовят еду. Петр и Наталья не состоят в браке. На детей получают 4 тыс. грн. помощи. На эти деньги пара и живет.

«Каждый день рубим дрова, готовим и топим печку с обеда и до вечера, пока есть дрова», – рассказывает Наталья.

Она говорит, что экономить приходится даже на еде. «Колбасу дети каждый день не едят. Они хотят. Но понимают, что денег нет. Мама когда сможет – заработает, когда папа заработает. Но это в основном летом. А зимой мы пояски затягиваем», – объясняет Наталья.

Ее дети учатся в соседней Талаковке. Туда ездят автобусом. Чтобы успеть на рейс, просыпаются рано.

«Я встаю в 6:15, потом завтракаю, одеваюсь и выхожу на автобус и еду в школу», – рассказывает Карина Колимиец.

Зимой семья живет в одной комнате: так не нужно обогревать весь дом.

Но с каждым днем в окрестностях дров становится все меньше. И за ними они вынуждены ходить все дальше от поселка.

Газа в поселке нет и жители вынуждены греться кто как может. Есть такие отчаянные, что за дровами ходят в заминированные лесополосы. Опасность этого они понимают, но выбора нет.

«Там могут быть и снаряды, и растяжки. Никто не знает, что там может быть. Люди туда давно не ездят. Только дровосеки, которые хотят выжить», – говорит житель поселка Петр.

До начала боевых действий посельчане жили от доходов со своих хозяйств. Они обрабатывали землю и выращивали урожай. Сейчас поля заминированы. И большинство из них остались без работы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»