До 6 лет: Киберполиция задержала двух жителей Мариуполя (Фото). Новости

Работники Донецкого управления Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Донетчины, под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры, разоблачили двух жителей города Мариуполь в осуществлении DDoS-атак на ряд региональных информресурсов. Об этом сообщает пресс-служба кибеополиции Украины.

Работники киберполиции установили, что 22-летний молодой человек создал два программных кода для осуществления DDoS-атак. С помощью созданных программных средств он, вместе со своим 21-летним товарищем, осуществлял вмешательство в работу интернет-портала. Так, программа посылала ежесекундно около сотни автоматических запросов к ресурсу. В результате это привело к отказу от обслуживания новостного портала.

Полицейские провели санкционированный обыск по месту расположения ИТ-компании, где работали злоумышленники. В ходе обыска изъято их компьютерное оборудование и мобильные телефоны.

Сотрудники управления информационных технологий и программирования в Восточном регионе провели анализ файлов, обнаруженных на их компьютерах. В частности, на устройствах было обнаружено программное обеспечение, которое использовалось для осуществления DDOS-атак.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.