В Донецкой области завершают расчищать дороги и предупреждают о новых снегопадах (Фото). Новости

В Донецкой области завершаются работы на дорогах государственного значения по ликвидации последствий снегопада. Об этом сегодня, 18 января, сообщает Служба автомобильных дорог в Донецкой области.

«В Донецкой области – кратковременное потепление со среднесуточными значениями температуры воздуха в диапазоне ± 2 ... 4 ° C. 18 января покрытия автодорог общего пользования государственного значения – преимущественно мокрое. На международных, национальных и территориальных трассах продолжаются работы по эксплуатационному содержанию: спуску воды из проезжей части для предупреждения зимней скользкости и защиты асфальтобетонного покрытия от преждевременного разрушения, приведение в надлежащее состояние автопавильонов на остановках общественного транспорта», – говорится в сообщении.

При этом дорожники предупреждают, что неустойчивая погода с колебаниями температуры наружного воздуха в незначительном диапазоне минусовых и плюсовых значений грозит туманами и подмерзанием асфальтового покрытия

По прогнозам метеорологов, уже 20 января на территории Донецкой области ожидается резкое понижение температуры воздуха; 21 января – снежные осадки.

«Напоминаем! Все опасные участки автодорог общего пользования государственного значения Донецкой области – крутые повороты и спуски / подъемы – оборудованы необходимыми конусами с противогололедными материалами с сигнальными вехами для обозначения границ дорожного полотна! Служба автомобильных дорог в Донецкой области в очередной раз напоминает пользователям дорог, прежде всего водителям, которые осуществляют грузовые перевозки, о необходимости проверить транспортные средства на наличие дополнительного оборудования! Оснастить колеса транспорта противоскользящими цепями, а также иметь на случай попадания в снежные заносы противооткатные упоры, знаки аварийной остановки, буксировочный трос и необходимый набор запасных индивидуальных частей», – резюмируется в сообщении.