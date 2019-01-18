Получатели субсидий потребляют вдвое больше газа, – Розенко . Новости

Украинцы, которые получают субсидию, потребляют почти вдвое больше газа, чем те, у кого льготы нет. Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко в ходе общения с журналистами, передает «112 Украина».
«У нас сегодня есть данные по потребителям, которые не получают субсидии и по потребителям, которые получают субсидии. И потребление газа, в частности, среди населения, которое получает субсидии примерно в 1,8-2 раза больше, чем у людей, которые не получают субсидии. Это означает, что там, где человек полностью платит за газ, он включает механизм собственной экономии», – пояснил чиновник.
При этом Розенко пообещал, что Кабмин не будет ограничивать никого в получении субсидии. «Мы просто даем людям механизм, чтобы они почувствовали свою собственную заинтересованность в том, что энергоносители можно использовать, и всю экономию от потребления электроэнергии, газа он может использовать на собственные нужды», – пояснил он.
Говоря о монетизации субсидий, вице-премьер отметил, что данный механизм непростой и имеет свои риски. В частности, он отметил возможность того, что люди, получающие наличные в качестве субсидии, могут не платить ими за коммунальные услуги. Для исключения таких случаев правительство намерено в ближайший месяц разработать определенные меры и утвердить их постановлением. «И с 1 марта люди получат первые средства по субсидии», – резюмировал Розенко.
Напомним, что в последних числах декабря минувшего года правительство приняло постановление о предоставлении с нынешнего 2019 года субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме.
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