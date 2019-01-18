Куць прокомментировал указ Порошенко о создании ВГА в прифронтовой Волновахе. Новости

Председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць надеется, что руководителем военно-гражданской администрации в прифронтовой Волновахе (Донецкая обл.) будет назначен местный житель. Об этом он сообщил сегодня, 18 января, на своей странице в Facebook.

По его словам, необходимость создания ВГА назрела давно, так как городской совет в течение нескольких месяцев фактически не работал, депутаты даже не могли собраться на сессию.

«Создание военно-гражданской администрации позволит наладить нормальную работу, быстро принимать важные для громады решения. Волновахская ВГА будет работать так же, как другие городские ВГА – Авдеевская, Торецкая: решения, касающиеся обеспечения жизнедеятельности города, бюджета, распределения средств будут приниматься администрацией», – написал Куць.

Что касается руководителя новой ВГА, то его кандидатура еще определяется. Предполагается, что это будет человек из числа местных жителей.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об образовании военно-гражданской администрации в Донецкой области.