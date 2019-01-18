Россия разворачивает «Искандеры» у границы с Украиной, – Fox News. Новости

Спутниковые снимки обнаружили новое развертывание российских ракетных батарей и пусковых установок «Искандер» у границы с Украиной. Об этом сообщает американское издание Fox News, которое ссылается на данные компании Imagesat International, передает ТК «Прямой».

Доклад разведки Imagesat International показала новое размещение в Краснодаре, в 270 милях (434,5 км) от границы с Украиной.

Изображения показывают расположение «Искандера» рядом с несколькими бункерами и другим складскими ангарами.

Возле пусковой установки есть транспортное средство, позволяющее быстро перезаряжать ракеты в пусковую установку.

Одна из дверей бункера открыты, и другой перезаряжающий автомобиль видно из нее.

Баллистическая ракета «Искандер» имеет диапазон до 310 миль (498,8 км) и может нести, в том числе, и ядерные боеголовки, подвергая риску большинство союзников НАТО.

Вторая развернутая позиция таких же установок находится у границы с Монголией, в Улан-Удэ в северной России, где есть четыре пусковые установки и одна система перезарядки.