Пожар в Ровеньках: После эвакуации жителей дома найден погибший. Новости

Сегодня, 18 января, в во временно неподконтрольных Ровеньках в поселке Ясиновский (Луганская обл.) произошло возгорание многоэтажного дома. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».

Огонь был виден в оконных проемах квартиры на 4-ом этаже. Отмечается, что в двух комнатах отсутствовали окна и балконная рама, а в квартире (очаге возгорания) была разрушена межкомнатная перегородка, огонь распространился по всей ее площади и угрожал соседним квартирам.

«Во время тушения одновременно производился поиск и спасение людей. Из квартиры на третьем этаже спасатели вынесли на улицу парализованную пожилую женщину, нуждавшуюся в медицинской помощи. Службой 103 пострадавшая была доставлена в больницу. Также из дома эвакуировали 9 человек»,– говорится в сообщении.

Квартира, площадь которой 46 кв. м, сгорела дотла.

Также сообщается, что при осмотре повреждений и обломков перегородки спасатели нашли тело мужчины, которое было повреждено огнем. Предполагается, что погибший является 76-летним владельцем квартиры.

Сейчас выясняется причина пожара.

При этом в социальных сетях причиной пожара назвали взрыв в квартире.