В МинВОТ показали, кто в России управляет «ДНР» и «ЛНР» (Инфорграфика). Новости

Ответственной за ситуацию на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса является Россия, ее конкретные чиновники осуществляют контроль и управление всеми сферами в «ДНР» и «ЛНР». Об этом сегодня, 18 января, пишет пресс-служба МинВОТ на своей странице в Facebook.

«Россия является ответственной за состояние дел на оккупированных территориях, где она осуществляет полный контроль и управление всеми сферами: социально-экономической, политической и другими», – говорится в сообщении.

В нем также приведена инфорграфика с именами конкретных российских управленцев «ДНР» и «ЛНР».



