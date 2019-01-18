Ситуация жесть: На КПП «Александровка» люди остались ночевать в машинах. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке, на КПП «ДНР» «Александровка» (Каргил) на дорожном коридоре «Донецк-Курахово», сегодня, 18 января, на ночь остались люди. Об этом сообщается в социальных сетях.

«На Каргиле жесть! Осталось ночевать 15 льготы и около 40 основной. Сегодня просто тупо не пропускали. Приехать на блокпост в 5:30 утра и не проехать! В 14:00 на блокпост заехали те, кто ночевал. Твари», – пишет Светлана.

Ее информацию подтверждает Вадим: «На Каргиле в 16:30 последние ночующие заехали на пост. Из основной очереди пускали по 6 машин. Вчера остались ночевать 41, с утра оказались 65».

В комментариях пользователи пишут:

Николай: «Что происходит? Опять людей не выпускают. Простоять целый день и не проехать это жуть. Как же обещание наладить ситуацию в течение месяца?»;

Соня: «Дорога ужас, с ребенком простояли 5 часов и не выдержали, развернулись и уехали, сказка, а не блокпост»;

Oleg: «Нелюди»;

Руслан: «Царь обещал к весне наладить проезд. Видно, закроет их совсем. Или его закроют»;

Инна: «Беспредел»;

Buchkowsky: «Зарабатывают деньги, не платите – стойте там хоть три ночи. Вот и весь расклад»;

Кирилл: «Очень много машин остались ночевать».

Читайте также: