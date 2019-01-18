Метровые выбоины: На дороге Селидово – Новогродовка почти нет асфальта (Видео). Новости

Дороги Донетчины не выдерживают капризов зимней погоды. На маршруте Селидово – Новогродовка огромные ямы. От асфальта почти ничего не осталось.

Как рассказал один из водителей, Алексей, на дороге Селидово – Новогродовка огромные выбоины. Он часто ездит по этому пути и уже выложил немалые деньги на ремонт своего автомобиля.

«За последний месяц – тысяч пять. На амортизаторы, рулевые, наконечники и так далее», – сетует Алексей.

Из-за плохой погоды на дороге в Цукурино снег, грязь и постоянные пробки. Проезд затрудняют огромные ямы. От асфальта здесь почти ничего не осталось. Водители пытаются объехать метровые выбоины. Из-за этого выезжают на обочину и тротуары. Такие маневры возмущают пешеходов.

«Опасность в том, что невозможно пройти по тротуару. Во-вторых, когда идешь, водители сигналят, но мы объясняем, что это не проезжая часть дороги. Ямы огромные, вода стоит, пройти невозможно», – говорит местная жительница.

Сейчас из Цукурино проходит маршрут на Мариуполь и КППВ «Марьинка». По словам чиновников, местные дороги не рассчитаны на такой поток. А капитальный ремонт здесь планируют летом.

«Будет сниматься верхний слой, будет щебеночная подушка увеличиваться», – пояснил мэр Цукурино Александр Ярош.

На дороге в Покровске (до переименования – Красноармейск) ситуация не лучше. Большие ямы скрыты под лужами. Во время оттепели водители Покровска попадают в такие ловушки. Коммунальщики утверждают, что асфальтовое покрытие не выдерживает капризов погоды.

«После длительных осадков, когда температура колеблется от минуса к плюсу, мы наблюдали еще в середине декабря, что в асфальте начали образовываться ямы», – отметил заместитель городского головы Покровска Дмитрий Гордиенко.

Сейчас коммунальщики пытаются бороться с ямами с помощью сыпучих материалов, однако, насколько хватит такого латания дорог, они не знают.

Источник: ТК «Донбасс»