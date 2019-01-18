Любит жизнь и себя: Горбулин пояснил, почему Путин не пойдет на масштабное вторжение. Новости

Широкомасштабной войны с Россией не будет. Так считает вице-президент Национальной академии наук Владимир Горбулин, пишут « Факты ».

Он пояснил свои доводы. « Потому что Путин любит жизнь. Он ездит в автомобиле по БАМу, летает в истребителе, ловит рыбу на Байкале, до сих пор занимается дзюдо. Он любит жизнь и любит себя. Он понимает, что полномасштабная война – это, может быть, конец не только Украине и России, но и всему земному шару, который, к слову, и сам за счет цивилизации приближается к какому-то окончанию. Поэтому в разговоры о том, что ждет человечество в 2100 году или в 2150-м, я даже не вникаю», – сказал Горбулин.

По его словам, еще один довод – наличие у Украины атомных электростанций. « Да и Курская, и Ростовская АЭС совсем недалеко. Не думаю, что Путин незнаком с Чернобыльской трагедией. Следующий аргумент – наша транспортная газовая система. Для чего все эти "Северные потоки"? Если Путин начнет с нами войну, этой энергосистеме конец, и вся Западная Европа останется без газа. В январе 2006 года лишь на одни сутки прекратили подачу газа, и то какой шум поднялся», – пояснил ученый.

Он также отметил, что согласен с Петром Порошенко в том, что президент делает ударение на политико-дипломатическом пути урегулирования на Донбассе.