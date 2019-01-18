Крещенские купания: Медики Мариуполя советуют, как не навредить здоровью (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) во время празднования Крещения тысячи верующих планируют окунуться в купель. Опытные «моржи» и врачи дают советы, как не навредить организму. окунаясь в прорубь.

71-летняя жительница Мариуполя Людмила Голубенко ныряет уже 10 лет. Сначала купалась до конца сентября. Сейчас она – «морж» со стажем. Поэтому даже зимой погружается в прорубь. А тем, кто только планирует решиться на такое – дает советы. По ее словам, перед купанием в ледяной воде нужно «разогреться».

«Нужна закалка, занятия бегом. Затем упражнения ежедневные. Если даже кто-то надумает купаться первый раз, обязательно нужна получасовая подготовка. Для здоровья вообще полезно, человек себя чувствует помолодевшим», – говорит Людмила.

Поддерживает Людмилу и ее супруг. Но только «морально». Сам он нырять не хочет.

«Я не купаюсь, конечно, как она. Но если ей нравится, она чувствует себя хорошо, то я поддерживаю ее в этом отношении, пусть купается. Только я боюсь, чтоб она далеко не заплыла», – делится Анатолий Голубенко.

По словам врачей, такие ныряния закаляют организм. Главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Александр Лазаренко свойства ледяной воды проверил на себе.

«Однажды в прорубь нырял, второй раз в холодный источник горной реки. Это было, конечно, по велению души», – сказал Лазаоенко.

Как утверждает врач, тем, кто планирует нырять только раз в год – на Крещение, готовиться к этому надо заранее. Принимать контрастный душ, заниматься спортом, но предварительно посоветоваться с медиками.

«Нужно, конечно же пойти к врачу, к своему семейному. Для того, чтоб узнать состояние здоровья, на данный момент, узнать возможности своего организма. Чтобы таким образом, не подвергать свой организм стрессовым ситуациям. Я в своей практике помню два случая, когда у одного человека во время купания случился инфаркт, а у другого – инсульт», – пояснил Лазоренко.

А вот нырять без подготовки всем своим пациентам Александр Лазаренко строго запрещает. Какой бы сильной ни была их вера.

Источник: ТК «Донбасс»

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