В Северодонецке открыт офис «Центра выполнения решений». Новости

В Северодонецке (Луганская обл.), в рамках экспериментального проекта открыт офис «Центра выполнения решений». Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

«Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко открыла в г. Северодонецк второй в Украине офис "Центр выполнения решений" в рамках экспериментального проекта, который распространяется на Днепропетровскую, Луганскую, Сумскую, Одесскую области и город Киев. Идея создания таких центров соответствует основным положениям Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 годы в части реформирования института выполнения решений и утверждена соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины», – говорится в сообщении.

По словам заместителя министра, среди преимуществ офиса «Центр выполнения решений» – по принципу экстерриториальности в пределах соответствующей области:

прием и выдача исполнительных документов и документов исполнительного производства;

предоставление сторонам исполнительного производства сведений из автоматизированной системы исполнительного производства в пределах всей Украины, предварительная проверка документов на соответствие законодательству;

быстрая и квалифицированная помощь гражданам в написании и оформлении документов, заявлений, обращений;

оказание информационной помощи и правовых консультаций;

ознакомление сторон с материалами исполнительного производства;

полная открытость, публичность и прозрачность работы и ряд других.

«Министерство юстиции приложило большие усилия для того, чтобы обеспечить нашим гражданам доступ к современным и удобным сервисам в сфере регистрации имущества и бизнеса, регистрации актов гражданского состояния и теперь – в сфере принудительного исполнения судебных решений. Людям, которые проживают в Луганской области, где идет война и есть незаконно оккупированные территории, – особенно сложно. Мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить им комфортную жизнь и качественные сервисы, чтобы они почувствовали на себе реальную поддержку со стороны государства», – подчеркнула Светлана Глущенко.

По ее словам, офис «Центр выполнения решений» в Северодонецке, Днепре и офисы, которые откроются вскоре в других областях, будут работать в формате «единого окна» и открытого современного европейского пространства. Благодаря оптимизации полномочий государственных исполнителей и специалистов государственные исполнители будут иметь больше времени для совершения исполнительных действий, а «фронт-офис» «Центра выполнения решений» будет обеспечивать предоставление гражданам всех услуг.