Сиротству – нет: Супруги из Святогорска во время войны усыновили четверых деток (Видео). Новости

В семье Сербиных из Святогорска (Донецкая обл.) – двенадцать детей. Уже более 10 лет супруги Сербины посвящают свою жизнь тем, кто лишен родительской опеки.

По словам мамы – воспитательницы детского дома семейного типа Ирины Сербиной, первого ребенка им подбросили. А после того, как началась война, взяли в семью четверых детей.

«Во время войны мы взяли в семью четверых деток. Потом пошли внуки. Уже восемь внуков у нас. Я всегда гордилась тем, что в моей семье все очень любят друг друга», – рассказывает Ирина.

Безобразничать ребята, конечно, любят. Но только по-доброму. Летом у них длинные прогулки, а зимой – катание на санках. «Они у меня люди с большими сердцами. Мои дети никогда не пройдут мимо чужой беды. Они всегда помогут другому человеку», – делится мама.

Один из воспитанников, Рома, попал к Сербиным, когда ему не было еще и двух лет. Сейчас парню 12 лет. «Со мной сразу все начали играть. Позже пошел в школу, начал учиться. Я люблю готовить. Хочу поступить учиться на повара в Харьков. Еще люблю футбол», – вспоминает Роман.

Сначала дом, в котором жили Сербины был не таким большим. И принять новых воспитанников уже не было возможности. Расширить жилую площадь им помог Фонд Рината Ахметова.

«Благодаря Ринату Леонидовичу создана наша семья. Благодаря ему все дети имеют крышу над головой, имеют семью. Без его поддержки на тот момент мы бы сами ничего бы с мужем не сделали», – говорит Ирина.

Поддержку семье предоставили в рамках программы «Сиротству – нет!». Портал национального усыновления работает уже 9 лет. За это время более 9 тыс. детей нашли свои семьи.

А этой зимой большая семья Сербиных получила и новогодние подарки от Рината Ахметова.

Следует отметить, что только в этом году около 100 тыс. детей стали участниками акции «Ринат Ахметов – детям!». Доброй традиции уже 18 лет.

Источник: ТК «Донбасс»