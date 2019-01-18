В Мариуполе на автомобиль скорой помощи бросили 16-килограммовую гирю (Видео). Новости

В Кальмиусском районе Мариуполя (Донецкая обл.), во время выезда по вызову, на автомобиль «скорой помощи» неизвестные бросили 16-килограммовую гирю. К счастью, никто не пострадал. Сейчас правоохранители ведут расследование.

Машина «скорой помощи» прибыла по вызову на ул. Машиностроительную, 82 около 23:00 вечера. Пока врачи оказывали помощь женщине в одной из квартир многоэтажки, на машину сверху неизвестные бросили гирю.

По словам жительницы дома Лидии, об инциденте она узнала уже после визита участкового. Она вспоминает, что в ту ночь никакого шума не слышала. И даже не предполагает, кто мог так поступить. «Я даже не знаю, здесь одни пенсионеры живут. Вот только 8-й этаж неблагополучный», – уточнила она.

О молодежи, которая проживает на 8 этаже дома, вспомнил и другой житель дома, Александр. Однако мужчина не уверен, что ребята причастны к делу. Ведь тогда в их квартире было тихо.

Сейчас пострадавшая машина «скорой помощи» находится на станции. По словам слесаря Ивана Сарбаша, крышу автомобиля придется полностью заменить. «Верх крыши лопнул и теперь, как ни переделывали, все равно течет», – пояснил он.

Как рассказал заместитель главного врача станции медицинской помощи Андрей Кононов, когда гиря упала, водитель был в машине. Он не пострадал, но испугался, думал, что лопнули баллоны с кислородом. Потому что звук был очень похож на взрыв.

«Машина находилась в нескольких метрах от подъезда, прохожих не было никого. Во время инцидента, был сильный шум, но никто не вышел из дома. Когда бригада вернулась после оказания помощи, они были удивлены, поскольку тоже ничего не слышали», – отметил Кононов.

Гирю и изуродованный крышу увидели уже на станции скорой помощи. Ее, как вещественное доказательство, изъяла полиция.

«В настоящее время случай зарегистрирован, по этому поводу проводится проверка и собираются все материалы. Во-первых, будет проводиться обход по всем квартирам дома, будет проверяться маршрут передвижения кареты скорой помощи, будет устанавливаться размер причиненных убытков», – прокомментировал ситуацию пресс-офицер Центрального отдела полиции Александр Полосухин.

Источник: ТК «Сигма»