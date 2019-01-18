Политспоры: Группа Бойко пытается запретить партии с наименованием «Оппозиционный блок» (Видео). Новости

Сторонники изгнанного из партии «Оппозиционный блок» нардепа Юрия Бойко подали новый судебный иск, в котором требуют от Министерства юстиции запретить регистрировать любые политические силы, в названии которых присутствуют слова «Оппозиционный блок». Кроме того просят отозвать удостоверения уже зарегистрированных политсил, а также запретить им выдвигать кандидатов на президентских и парламентских выборах. Тем самым они, в частности, пытаются помешать выдвижению Александра Вилкула кандидатом в президенты от Оппоблока.

«Те же истцы, почти в том же порядке, и снова определенный судья и средство обеспечения иска», – комментирует ситуацию юрист Оппоблока Александр Боярчук.

До этого, 12 января, применив схему «судебного спама», сторонники Бойко заблокировали решение съезда Оппоблока.

Политологи уверены, что главная цель людей Юрия Бойко – затянуть время и помешать бывшим однопартийцам выдвинуть своего кандидата. Ведь о честной победе в судах речь не идет.

Политолог Кость Бондаренко акцентирует, что юридического основания для выигрыша дела нет. «Есть разъяснение Верховного суда Украины, в котором говорится о том, что при регистрации новых политических сил возможно использовать части названий других политических партий, если они не дублируют дословно. Действия [группы Бойко] никчемны. Ведь есть прецеденты, есть разъяснение Верховного суда», – говорит Бондаренко.

«Понятно, что не получив твердых гарантий судебной системы, лояльности судов, невозможно подать иск о запрете регистрационных действий в отношении "Оппозиционного блока", о запрете использования названия "Оппозиционный блок". Тем не менее, такие иски принимаются», – отмечает политолог Андрей Золотарев.

Юристы Оппоблока описывают схему, применяемую оппонентами: в суд поступают несколько одинаковых исков, и хотя бы один из них через автоматическую систему попадает к судье, с которым есть договоренность. С его подачи партии и Минюсту на определенное время запрещается совершать любые действия. «Нужно сделать определенные регистрационные действия в Минюсте, но поскольку есть средство обеспечения иска, то министерство до решения дела по существу (или пока не будет обжалования в апелляционном порядке) не имеет права ничего делать», – поясняет Боярчук.

Всего на данный момент изгнанники из Оппоблока подали 7 исков против своих бывших соратников. Три из них сейчас приняты к рассмотрению. В партии это называют «злоупотреблением правом на правосудие», и обещают доказать свою правоту по каждому из них.

Напомним, Юрия Бойко исключили из «Оппозиционного блока» осенью, после того, как он внезапно объявил о намерении идти в президенты от иной политсилы. Оппозиционеры, которые проголосовали за исключение Бойко из своих рядов и поддержали выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты, попали в санкционные списки России.

При этом в рядах Оппозиционной платформы «За жизнь», в которую перешел Юрий Бойко, произошел раскол. В итоге Бойко пришлось идти на президентские выборы самовыдвиженцем.

Источник: ТК «Украина»

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