В «ДНР» не доехали запчасти к компьютеру и партия косметики. Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за минувшие сутки пограничники предотвратили две попытки незаконно перевезти товары через линию соприкосновения на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ). Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Майорское" пограничники Краматорского отряда обнаружили автомобиль, на котором наш соотечественник пытался переместить через линию соприкосновения на выезд к временно оккупированной территории Украины запчасти к компьютерной технике на сумму более 11 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

Кроме того, на КПВВ «Новотроицкое» пограничники Донецкого отряда обнаружили у гражданки Украины, которая шла пешком через линию соприкосновения в сторону НКТ, партию косметических товаров на сумму почти 31,5 тыс. грн.

Как уточняется, в обоих случаях товары переданы работникам фискальной службы для принятия правового решения.

Также, по информации Госпогранслужбы, на КПВВ «Марьинка» пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался «договориться» о беспрепятственном пропуске через линию соприкосновения за взятку. На свое предложение он получил от пограничников категорический отказ, после чего нарушителя передали представителям полиции.