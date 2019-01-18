В прифронтовом поселке открыли пункт экологического контроля (Фото). Новости

В пгт. Новолуганское (Бахмутский район, Донецкая обл.) открыли стационарный пункт экологического контроля. Об этом сегодня, 18 января, на своей странице в Facebook сообщил начальник департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА Сергей Натрус.

По его словам, это седьмой пункт, который оборудован в области, и сейчас он работает в тестовом режиме.

«Это очень важный пост. Он находится в пгт. Новолуганское. Этот поселок расположен на линии разграничения рядом с экологически опасными объектами: Углегорской ТЭС и ООО «Бахмутский аграрный союз». В случае возникновения форс-мажорной ситуации мы сможем очень быстро узнать, что случилось», – написал он.

Натрус подчеркнул, что в случае возникновения экологических или техногенных проблем, данная информация будет чрезвычайно важной для развертывания системы оповещения и принятия управленческих решений соответствующими органами государственной власти.

Данные можно посмотреть на сайте департамента экологии в режиме online.