Радость-то какая: «ДНР» и «ЛНР» подписали соглашения о сотрудничестве с аннексированным Крымом. Новости

В аннексированном Россией Крыму подписаны «межпарламентские соглашения» о сотрудничестве с представителями поддерживаемых Россией «ДНР-ЛНР». Об этом сообщают крымские СМИ.

Спикер парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов назвал подписания этих «соглашений» «знаковым событием и для Крыма и для "ДНР" и "ЛНР"». «Глава ДНР» Денис Пушилин также заявил, что подписание соглашения «важно, как для Крыма и России, так и для "ДНР" и "ЛНР"». «Соглашения» с Крымом от «ДНР» подписал Владимир Бидевка, от «ЛНР» – Денис Мирошниченко.

Жители неподконтрольной украинской власти территории Донбасса в соцсетях с иронией отнеслись к этом «знаковому событию».

«Что это значит? Скорее всего ни@я. Зато торжественно» – пишут пользователи.