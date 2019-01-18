Радость-то какая: «ДНР» и «ЛНР» подписали соглашения о сотрудничестве с аннексированным Крымом. Новости

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Радость-то какая: «ДНР» и «ЛНР» подписали соглашения о сотрудничестве с аннексированным Крымом

ДН

18.01.19 21:17dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

В аннексированном Россией Крыму подписаны «межпарламентские соглашения» о сотрудничестве с представителями поддерживаемых Россией «ДНР-ЛНР». Об этом сообщают крымские СМИ.

Спикер парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов назвал подписания этих «соглашений» «знаковым событием и для Крыма и для "ДНР" и "ЛНР"». «Глава ДНР» Денис Пушилин также заявил, что подписание соглашения «важно, как для Крыма и России, так и для "ДНР" и "ЛНР"». «Соглашения» с Крымом от «ДНР» подписал Владимир Бидевка, от «ЛНР» – Денис Мирошниченко.

Жители неподконтрольной украинской власти территории Донбасса в соцсетях с иронией отнеслись к этом «знаковому событию».

«Что это значит? Скорее всего ни@я. Зато торжественно» – пишут пользователи.

  • Максим: «... можно покрасить действующую остановку и торжественно ее открыть. Итог всем все равно, и ни@я не изменилось. Точно так же и тут»;
  • Дмитрий: «Наконец-то! Свершилось»;
  • Николай: «Радость-то какая!».

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