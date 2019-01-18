Украинским консулам удалось вернуть в Украину 64 моряка, – Климкин. Новости

В 2018 году украинским консулам удалось вернуть в Украину 394 соотечественника, в том числе тех моряков, которые находились в пиратском плену. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 января, в ходе брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Украинским консулам удалось освободить из-под стражи 394 украинца, 64 моряка, в том числе 12 освобождены из пиратского плена», – отметил министр.

Он также отметил, что дипведомствам удалось вернуть почти миллион долларов недоплаченной зарплаты. «Это очень сложные юридические дела, но консулы стараются помочь», – сказал Климкин.

По его словам, также возвращены в Украину 13 лиц, которые пострадали от торговли людьми.