Украина выбирает президента: Среди кандидатов – первая женщина. Новости

На сегодня, 18 января, в ЦИК зарегистрировано 10 кандидатов на пост президента Украины. Среди зарегистрированных есть и первая женщина – народная депутат Ольга Богомолец, которая баллотируется как самовыдвиженец.

«Рассмотрев документы Центральная избирательная комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах президента". Учитывая это предлагается зарегистрировать кандидата на пост президента Украины», – огласила в ходе сегодняшнего заседания член ЦИК Ольга Лотюк.

Однако получить удостоверение кандидата Богомолец не пришла. На заседании был лишь ее представитель.

А лидер партии «5.10» Геннадий Балашов пришел лично – документы он подал во вторник, 15 января, сегодня же получал официальное удостоверение как кандидат в президенты.

В целом на данный момент документы в ЦИК принесли 18 претендентов, из них 10 зарегистрировали, троим – отказали, т. к. они не внесли денежный залог и допустили ошибки при оформлении бумаг. Решение по остальным 5-ти персонам комиссия еще не огласила.

Зарегистрированные кандидаты (в алфавитном порядке):

Балашов Геннадий– 57 лет, предприниматель, лидер партии «5.10»; Богомолец Ольга – 52 года, внефракционный народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, идет как самовыдвиженец; Гриценко Анатолий– 61 год, бывший народным депутатом нескольких созывов, экс-министр обороны, ныне – лидер партии «Гражданская позиция»; Каплин Сергей – 39 лет, народный депутат, идет от Социал-демократической партии; Куприй Виталий– 45 лет, внефракционный народный депутат, идет как самовыдвиженец; Мураев Евгений– 42 года, внефракционный народный депутат, лидер партии «Наши»; Наливайченко Валентин – 52 года, эс-глава СБУ, бывший народный депутат, экс-посол Украины в Республике Беларусь, сейчас – лидер партии Гражданско-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость»; Садовый Андрей – 50 лет, мэр Львова, лидер партии «Самопомощь»; Скоцик Виталий – 46 лет, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, идет как самовыдвиженец; Шевченко Игорь – 47 лет, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, ныне – президент благотворительной организации «Успешная Украина», идет как самовыдвиженец;

На данный момент виртуальный бюллетень имеет размер 38 см х 20 см. Если на выборы зарегистрируют 42 претендента, то длина документа достигнет 1 м.

По данным политологов и социологов президентская кампания этого года может стать рекордной по числу кандидатов, уже известно о желании баллотироваться не менее 30 персон.

Одного из претендентов выдвинули сегодня на съезде партии «Основа» – ее лидера Сергея Таруту.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»