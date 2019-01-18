Российско-украинские отношения: Брат Немцова пояснил, когда возможно примирение. Новости

Никакого продвижения в российско-украинских отношениях на протяжении 2018 года не было и вряд ли оно возможно в ближайшее время. Так считает российский социолог Игорь Эйдман (брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцова), который провел чат на «Главреде».

По его словам, нет никакого «российско-украинского конфликта». «Когда началась Вторая мировая война, не было "германо-польского конфликта", а было нападение Германии на Польшу. Так и сейчас нет "российско-украинского конфликта" – есть нападение путинской России на Украину. Никакого продвижения на пути к разрешению проблемы за 2018 год не было и не будет при Путине. Путин Украину не отпустит. Для него это идея фикс – покорить Украину, поставить в ней у власти своих марионеток. И он всеми средствами будет пытаться реализовать эту идею фикс, пока он у власти», – сказал социолог.

Он также ответил на вопрос, возможно ли наладить отношения между россиянами и украинцами. «Я – оптимист, потому считаю, что вражда между народами когда-нибудь окажется в прошлом. Конечно, путинский режим и его варварская агрессия против Украины очень осложнит отношения между россиянами и украинцами надолго. Как надолго? Это будет зависеть от того, когда в России падет этот полуфашистский режим и возникнет нормальное демократическое государство, которое ликвидирует последствия всех агрессий и аннексий, договорится о мире и сотрудничестве с Украиной. Думаю, что в долгосрочной перспективе это вполне реально. Вспомните, какая была ненависть между немцами и французами. Сначала Франко-прусская война, потом Первая мировая война, потом Вторая мировая война, оккупация Франции и преступления, которые Германия творила на французской земле, а сейчас – Германия и Франция являются ближайшими союзниками. Так что все, даже ненависть, со временем проходит. Как сказал Эклезиаст, "все пройдет"...», – напомнил Игорь Эйдман.