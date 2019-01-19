Сводка из зоны ООС за 18 января: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактического группировки «Север» противник обстрелял позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта хутор Вольный.

Также в полосе действий оперативно-тактического группировки «Восток» НВФ дважды обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Гнутово из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также зафиксирована работа вражеского снайпера.

Дважды из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка, из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли военных вблизи поселка Водяное.

Также противник вел огонь по украинским защитникам из минометов калибра 82 мм вблизи поселков Пески и Водяное и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Марьинка и поселка Чермалык.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

В «ЛНР» заявили о двух нарушениях режима тишины. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и села Желобок. Огонь велся из 82-мм минометов.

В «ДНР» сообщили об обстрелах в окрестностях Донецка (Вольво-центр), Жабичево, Саханки, Озеряновки, Ленинского (после переименования Ужовка), Коминтерново (после переименования Пикузы): обстрелы велись из танка, АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, СПГ, минометы калибром 120 мм.