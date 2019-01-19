Порошенко создал в Счастье военно-гражданскую администрацию. Новости

В городе Счастье (Луганская обл.) создана военно-гражданская администрация (ВГА). Указ об этом опубликован на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Указ вступает в силу с момента его публикации.

Мероприятиями, необходимыми для создания ВГА, поручено заняться командующему Объединенными силами Сергею Наеву и главе Луганской областной государственной администрации (его обязанности исполняет первый заместитель Сергей Филь).

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об образовании военно-гражданской администрации в Волновахе Донецкой области.

Ранее сообщалось, что на Луганщине планируют создать 6 районов вместо 11.