Танки, «Грады», артиллерия: ОБСЕ фиксирует накопление вооружения у линии соприкосновения. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжают осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, обнаружено вооружение, размещенное в нарушение линий отвода.

В подконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал:

4 буксируемые гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм) на железнодорожной станции в н. п. Константиновка (60 км к северу от Донецка).

Кроме того Миссия зафиксировала:

12 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) на поезде с вагонами-платформами, стоявшем на железнодорожной станции в Константиновке.

7 танков (Т-64) на поезде с вагонами-платформами, стоявшем на железнодорожной станции в н. п. Бахмут (67 км к северу от Донецка).



В неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил:

12 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 «Стрела-10») возле н. п. Новоеленовка (48 км к северо-западу от Донецка);

1 зенитный ракетный комплекс (предположительно, 9К35) в н. п. Александрополь (43 км к северу от Донецка).

По доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено наличие:

20 танков (неустановленного типа), 9 самоходных и 18 буксируемых единиц артиллерии или минометов на полигоне возле н. п. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска).

БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал:

• 3 танка (Т-72), стоявший возле жилых домов в н. п. Заиченко (93 км к югу от Донецка).