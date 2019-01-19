В зоне ООС пропал украинский военный. Новости

В ночь с 17 на 18 января 2019 было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих 58 отдельной мото-пехотной бригады. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба бригады.
«В ночь с 17 на 18 января 2019 было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих нашей бригады с оружием, который нес службу на ВОП», – говорится в сообщении.
С момента исчезновения были организованы розыскные мероприятия, которые не дали результата.
Предварительно установлено, что причиной оставления военнослужащим места службы стали проблемы в семье.
Работы по поиску военнослужащего – продолжаются.
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