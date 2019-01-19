В зоне ООС пропал украинский военный. Новости

В ночь с 17 на 18 января 2019 было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих 58 отдельной мото-пехотной бригады. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба бригады.

«В ночь с 17 на 18 января 2019 было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих нашей бригады с оружием, который нес службу на ВОП», – говорится в сообщении.

С момента исчезновения были организованы розыскные мероприятия, которые не дали результата.

Предварительно установлено, что причиной оставления военнослужащим места службы стали проблемы в семье.

Работы по поиску военнослужащего – продолжаются.