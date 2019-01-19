Ситуация в пунктах пропуска утром 19 января: Проезда ожидали 315 авто. Новости

Сегодня утром, 19 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 января через КПВВ последовало 42200 человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 9650 человек и 1080 транспортных средств;

«Марьинка» – 9100 человек и 1420 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7860 человек и 1290 транспортных средств;

«Гнутово» – 4595 человек и 1005 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10975 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» – 30/60;

«Марьинка» – 25/60;

«Новотроицкое» – 45/60;

«Гнутово» – 15/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

GR: «6:18. Горловка в Артемовск (7:14, местное время) от шлагбаума до поворота основная. Льготы 3. К паспортному уже запустили "отличников". Пеших не особо около шлагбаума»;

Александр: «7:14. В 7:10 (местное время) запустили всю льготу. Машин 25 и всех перевозов. основную запустили машин 10. Очередь до поворота»;

Людмила: «8:14. В 8:10 около пятидесяти основной автомобильной и 10 льготной очереди перед шлагбаумом»;

GR: «8:30. На 9:07 (местное время) перед шлагбаумом чуть дальше поворота. Льготы 5 авто, но бусов мало. Стал в очередь перед паспортным. Движение есть».

КПВВ «Марьинка»:

Константин: «8:53. Каргил: основная 150+ (не видно хвост на мосту), льгота 80. С 5 утра проехал на 15-20 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Jamens: «6:24. Основная за поворот, льготная до деревенского туалета»;

Евгений: «8:34. Новотроицкое, нулевой. 30-35 машин + льгота в сторону Донецка»;

Наталья: «8:53. Еленовка в Украину до поворота, полчаса назад. Наверное машин 70-80».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.