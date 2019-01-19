Новая тактика: НВФ атакуют позиций ВСУ дроном со взрывчаткой (Видео). Новости

Бойцы 93 бригады ВСУ «Холодный Яр» сбили беспилотник незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 19 января, сообщается на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что члены незаконных вооруженных формирований оснастили уже используемый китайский дрон фирмы DJI модели «Фантом-4» осколочной взрывчаткой. Кустарным способом они оборудовали беспилотник переработанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере. Для изготовления были использованы части мобильных телефонов.

Они пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты. «Однако, преступным намерениям наемников не суждено было осуществиться», – подчеркнули в 93 ОМБр.