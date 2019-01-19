Под снегом льда не обнаружилось, а по асфальту скользить неудобно: В Донецке показали бесплатный каток (Фото). Новости

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях опубликовали снимок бесплатного катка у «Донбасс Арены», который залили по указанию «главы ДНР» Дениса Пушилина.

«Это бесплатный каток, или я не туда зашел», – написал автор фото Александр.

Пользователи комменируют фото:

Тимофей: «Пушилин не катается там, поглядите хорошенько?»;

Александр: «Да нет, как все в очереди за коньками стоит. Разве не видно!?»;

Тимофей: «Позор какой-то. PR закончен, гасим свечи»;

Ксения: «Каникулы закончены»;

Тимофей: «Да вообще жизнь пошла под откос, я бы сказал. Гипс снимают, клиент уезжает»;

Александр: «Под снегом льда не обнаружилось, а по асфальту скользить как-то не очень удобно»;

Юрий: «Там пруд. Надо было хоть раз сходить на футбол, то от диванов пролежни»;

Алексей: «В каток нужно вливать и воду, и деньги на его поддержание. А у стадиона это просто снег расчистили лопатой, оградили сугробами и по Оплот-ТВ назвали катком»;

Александр: «Там, где-то под снегом, должны быть спрятаны 26 пар коньков. Если их найти, то их можно взять в аренду. И концертные валенки».

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинской власти Донецке 9 января рядом с подземной парковкой стадиона «Донбасс Арена» открылся каток под открытым небом.

Напомним, что 27 декабря 2018 года Денис Пушилин дал поручение о создании во всех городах и районах ледовых площадок под открытым небом.