Выборы: За нарушение агитации уже возбуждено уголовное производство и 30 админпротоколов. Новости

МВД и Национальная полиция получили 91 обращение от общественных организаций и граждан о нарушениях во время проведения предвыборной агитации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«С начала кампании – 31 декабря 2018 года – МВД и Национальная полиция получили 91 обращение от общественных организаций и граждан о нарушениях во время проведения предвыборной агитации», – написал он.

В частности, по двум эпизодам начато уголовное производство по ст. 296 УК «Хулиганство».

О нарушениях, предусмотренных ст. 212-13 КУоАП (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информации о лицах, ответственных за выпуск) - оформлено 29 административных протоколов, за нарушения, предусмотренные ст. 212-14 КУоАП (Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) – оформлен 1 админпротокол.

«По 51 материалу проводится проверка. По 8 обращениям информация не подтвердилась и они оставлены без реагирования», – отметил Аваков.

Он добавил, что внутренний мониторинг Нацполиции «фиксирует факты относительно возможного нарушения избирательного законодательства».

«На данный момент нарушения зафиксированы в Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Черновицкой, Киевской областях и Киеве, – сообщил глава МВД.

Он призвал кандидатов и руководителей избирательных штабов «устранить нарушения закона и ввести агитационные процессы в законное русло».

«Даже если это касается незначительных нарушений. ... Допускаю, что в ряде случаев, нарушения не были преднамеренными и зарегистрированные кандидаты не имели к ним отношени и/или не придали значения незначительным нарушениям, или не знали о действиях своих штабов. И все же это не освобождает кандидатов от ответственности», – отметил Аваков.

Напомним, 31 декабря в Украине официально стартовала избирательная кампания. С этого дня и до 3 февраля 2019 года кандидаты смогут зарегистрироваться в ЦИК для участия в выборах. Для этого им нужно внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша, деньги не возвращаются. Ранее о своих планах побороться за президентское кресло заявляли около 40 кандидатов. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.

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