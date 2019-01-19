Чуть не погибли: В Донецке рядом с женщиной и ребенком упал козырек подъезда (Фото). Новости

Сегодня, 19 января, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на одном из подъездов многоэтажного дома обвалился козырек. Об этом в социальных сетях сообщила жительница города, которая с ребенком чуть не попала под упавшую часть конструкции.

«Только что подойдя с ребенком к своему подъезду, чуть была не убита обвалившимся козырьком над подъездом. На мое счастье дорога очень скользкая, поэтому шла не спеша. Козырек упал за метр перед нами. Тут же нарисовалась три дворника ЖЭКа. И попросили не делать фото (т.к. сами уже сфотографировали). Ага, как же. Выход из подъезда полностью заблокирован. Благо в мой подъезд можно зайти с другой стороны через магазин. И что дальше делать? В какие двери стучаться. Я и мои соседи не можем не зайти, не выйти. Только сейчас страшно выходить из подъезда. Вот только что снова глыба льда сползла с крыши с грохотом», – написала она.

В комментариях горожане советуют ей писать жалобы.

Оксана: «Эти дома давно отжили свой срок, надо соблюдать осторожность. А Вы родились в рубашке»;

Евгений: «Фотографируйте, пишите заявление в ЖЭК, в городское управление коммунального хозяйства и в гос. органы власти»;

Адиля: «Напишите заявление в жэк, администрацию, прокуратуру».

На это Ксения ответила: «Фото сделала. В ЖЭК заявления писали ещё до войны. Максимум что они сделали, это обили край козырька тонким листовым железом. А в середине вся арматура гнилая. Когда дождь идёт, с козырька мелкие камушки и песок сыпятся».

Напомним, на неподконтрольной Донбассе в жилых домах, на предприятиях и рынках от тяжести снега массово падают крыши.

Как сообщалось ранее, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) 11 января, обрушился металлический навес торговых рядов на территории «Красного рынка» по всей площади 23 торговых мест. Есть пострадавшие.

Также в «ДНР» из-за аварийного состояния металлоконструкций и снеговой нагрузки обрушилось свыше 3 тыс. кв. метров кровли на прокатном стане №390 Макеевского металлургического комбината. Кроме того, в Горловке 12 января ночью под тяжесть снега упала крыша на торговых рядах, в Ясиноватой – обвалилась кровля в пятиэтажке, а 11 января в Донецке обвалился козырек трамвайной остановки. Помимо этого, 13 января в Харцызске произошло обрушение козырька подъезда.

16 января в «МЧС ДНР» сообщили об обрушениях крыш многоквартирных жилых домов в Торезе (после переименования Чистяково) и Брянке. Кроме того, 16 января вследствие падения навеса у входа в «Школу развития и эстетики» в Енакиево пострадала женщина.

17 января в «МЧС ЛНР» сообщили, что в заготовительном цехе Стахановского вагоностроительного завода вследствие большого скопления снежной массы рухнула крыша на площади 500 кв. м.

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