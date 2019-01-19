В штабе ООС рассказали о работе КПВВ. Новости

В течение недели все КПВВ на линии разграничения работали по зимнему графику работы в штатном режиме. В то же время пограничными подразделениями из состава Объединенных сил зафиксировано пять случаев нарушения незаконными вооруженными формированиями режима работы контрольных пунктов. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, по отдельным решениям командования ОС относительно продолжения работы КПВВ сверх установленного графика, пограничниками дополнительно, уже после окончания работы КПВВ, оформлено и пропущено через линию разграничения 145 автомобилей и 520 граждан.

Кроме того, пограничными нарядами в пределах действующих дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено:

7 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки;

4 незаконных идентификационных документа выданных «администрациями» «Л-ДНР»

Также в контрольных пунктах въезда-выезда к административной ответственности привлечено 11 граждан, которые пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска, 5 лиц, нарушивших установленный режим в КПВВ и 4 иностранца за нарушение правил пребывания на территории Украины.

В контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» военнослужащие Краматорского пограничного отряда зафиксировали четыре случая, когда граждане пытались «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. Пограничниками задокументирована попытка предоставления неправомерной выгоды, а правонарушители переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Всего за указанный период в установленном порядке через линию разграничения было оформлено 238 772 граждан и 27415 транспортных средств. Отказано в пропуске через линию соприкосновения 140 лицам.