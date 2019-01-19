Ситуация в пунктах пропуска днем 19 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Nat 9: «12:05. На Горловке в сторону Бахмута пеших 20 чел, на Майорске пеших 150 чел. Я не внимательно смотрела, но перед днр (Горловка) автомобильной очереди минимум 40 машин было»;

Ангелина: «13:26. Украина (Артемовск) – никого, Горловка большая очередь без продвижения».

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «10:49. На Каргилле около 300 машин. Полный Армагеддон. Сегодня уже не проехать»;

Светлана: 10:59. Только на Каргиле проехали те, кто стоял со вчерашнего дня с 6 утра. Это полный капец. Итог проезда через Каргил – почти 30 часов. Слава ДНР! Людей пешими тоже очень много»;

Виктория: «13:46. Каргил. Машин 60, может чуть больше. И машин 20 льготы»;

Татьяна: «13:49. В Донецк на Украине за 15 мин, пеших человек 20. В обратную никого. А днр три очереди основная – 80, с льготами – 60, суперльгота – 20»;

Кipish1505: «14:01. На Каргиле в сторону Донецка уже порядка 30 машин и льготы "немного"».

КПВВ «Новотроицкое»:

Pljaskin: «11:24. В сторону Волновахи. До остановки (последнего туалета) льгота на половину меньше. Новтроицкое в Украину до знака 50 (машин 100)»;

Mikolaj: «11:50. Еленовка в сторону Волновахи почти до поворота на Донецк за 3 туалет. Новотроицк в сторону Донецка сразу на проверку. В сторону Волновахи до знака 90»;

Mikolaj: «12:02. На Еленовка в Донецк выросла уже до сигаретного ларька. При этом ни одной протяжки»;

Виталька: «12:02. Еленовка в Волноваху льгота 14, обычная 80. Живенько пропускают»;

S A: «13:15. С Украины в ДНР на Украине никого. На ДНР машин 50. Движение очень слабое».

КПВВ «Станица Луганская»:

Надежда: «11;34. На 10 часов по украинскому времени со Станицы огромное количество тачечников, очередь до маршруток, пропускают быстро. Лнр пролетом. С Лнр на Украину два пролета».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» на данный момент не сообщается.

Читайте также: